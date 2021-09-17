МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Более 90% всех расходов госбюджета Украины на следующий год придется на защищенные статьи, денег на развитие практически не остается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова экономического эксперта Юрия Гаврилечко, которое он сделал в эфире телеканала "Укрлайф.тв". Украина ждет второго транша макрофинансовой помощи от ЕС

"Абсолютное большинство расходных статей бюджета, впрочем, как и в этом году, и в прошлом — это статьи защищенные, то есть, это исключительно то, на что нужно выделить деньги, без чего дальше жить просто не получится", — сказал он.

Гаврилечко подчеркнул, что бюджет все еще остается "бюджетом физиологического выживания".

Эксперт добавил, что "единственный способ изменить ситуацию в лучшую сторону и увеличить доходы основного финансового документа — это развивать экономику".