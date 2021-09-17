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Глава Банка России дала оценку вероятности наступления мирового кризиса
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина дала оценку вероятности наступления в мире глобального экономического кризиса. Руководитель ЦБ рассказала об этом в интервью с РБК. По ее... ПРАЙМ, 17.09.2021
экономика, эльвира набиуллина, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина дала оценку вероятности наступления в мире глобального экономического кризиса. Руководитель ЦБ рассказала об этом в интервью с РБК.
По ее словам, начало мирового финансового кризиса маловероятно.
"Вероятность мы оцениваем как очень низкую", — отметила Набиуллина.
Она добавила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые "пузыри".