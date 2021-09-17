МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина дала оценку вероятности наступления в мире глобального экономического кризиса. Руководитель ЦБ рассказала об этом в интервью с РБК. Набиуллина прокомментировала свои "сигнальные" брошки

По ее словам, начало мирового финансового кризиса маловероятно.

"Вероятность мы оцениваем как очень низкую", — отметила Набиуллина.

Она добавила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые "пузыри".