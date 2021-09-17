Песков рассказал о самочувствии Путина на самоизоляции
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о самочувствии главы государства Владимира Путина, ушедшего на самоизоляцию из-за выявления случаев коронавируса в его окружении.
По словам Пескова, Путин чувствует себя хорошо. "Хорошо, как обычно, чувствует себя", — сказал он. Точных сроков окончания самоизоляции президента Дмитрий Песков не назвал.
Пресс-секретарь Путина также рассказал о его планах участия в ряде мероприятий.
Так, по словам Пескова, Владимир Путин не планирует участвовать во встрече по энергетике и климату, которую организует президент США Джо Байден. По дипканалам идёт согласование другого участника от России.
Кроме того, в планы президента пока не входит участие в Генассамблее ООН. Однако исключать ничего нельзя, уточнил Песков.