МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга предложил провести единовременные выплаты защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей. Власти направили около трех триллионов рублей на поддержку россиян

Выплата приурочена к 80-летней годовщиной открытия "Дороги жизни". Ее получателями станут граждане РФ, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "жителя блокадного Ленинграда", постоянно проживающие на территории РФ, а также в Прибалтике, на территориях Республики Абхазия, Республики Осетия и Приднестровья.

Президент РФ подчеркнул, что ветераны должны получить выплаты "без волокиты". Поддержка блокадников — это священный нравственный долг, заявил глава государства.

"Прошу вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди могли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг", — сказал Путин.