МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продлил на 2022 год специальные экономические меры, которые ранее были введены в ответ на санкции ряда стран против России. Контрсанкции заключаются в запрете поставок из этих стран определенной продовольственной продукции. Данный указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Лукашенко рассказал о поддержке со стороны России в период санкций

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", — говорится в документе.

Также, согласно указу, правительство должно будет в соответствии со своей компетенцией обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации указа.

В августе 2014 года РФ запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры.

Правительство РФ сначала утвердило перечень запрещенных к ввозу товаров из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее, в августе 2015 года, продовольственное эмбарго было распространено на такие страны как Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с 1 января 2016 года — на Украину. С 2021 года в связи с выходом Великобритании из ЕС страна была включена в данный список отдельно.