МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Ассоциации "Русская сталь" сообщила о подготовленном Минфином законопроекте о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали; инициатива, по ее мнению, влечет за собой риски для экономики РФ. Российским металлургам могут повысить сразу два налога вместо одного

"Минфин России подготовил законопроект о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Он предполагает, что для этих компаний ставка налога может вырасти с 20 до 25–30%… ассоциация предприятий чёрной металлургии "Русская сталь" в этой связи считает необходимым заявить, что в текущей версии инициатива несет значительные риски для российской экономики", — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Отмечается, что предполагаемый законопроект нарушает принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что "закон обратной силы не имеет", так как для определения применимой ставки в законопроекте используются показатели компании (дивиденды, инвестиции, амортизация) за прошедшие пять лет.

Кроме того, ассоциация отмечает, что не ясно, как будут производить учет уплаты дивидендов и вложений, сделанных отдельными юридическими лицами компании, что может ограничить переток инвестиций внутри группы и снизить их эффективность. Также, инициатива, по мнению объединения, нарушает принцип свободы распоряжения собственниками своими средствами после уплаты налогов в пользу государства. Это может привести к ухудшению инвестиционного климата в экономике и невозможности долгосрочного планирования для инвесторов, а также к оттоку инвестиций и дестабилизации рынка, добавляется в сообщении.

"В связи с вышеизложенным Ассоциация "Русская сталь" призывает представителей правительства РФ рассмотреть все аспекты этой проблемы с учетом интересов развития бизнеса и разработать меры, стимулирующие инвестиции, а не принуждать к ним. Как не раз показала мировая практика, принуждение к этому является контрпродуктивным", — говорится в сообщении.

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Она создана в 2001 году для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности. Членами ассоциации в настоящее время являются: ООО "ЕвразХолдинг", НЛМК, ПАО "ММК", АО "ОЭМК" (ООО УК "Металлоинвест"), ПАО "Мечел", АО "ОМК", "Северсталь", ТМК и ООО УК "ПМХ".