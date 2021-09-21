МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В проект бюджета на 2022-2024 годы на индексацию материнского капитала средства заложены. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Минфин назвал параметры бюджета России на 2022-2024 годы

В ходе заседания кабмина премьер напомнил: по инициативе российского президента Владимира Путина родителям будут по-новому оплачиваться больничные по уходу за ребенком до 8 лет. Деньги будут начислять размере 100% от среднего заработка гражданина.

"Необходимые для этого средства мы заложили. Так же, как на предоставление и индексацию материнского капитала и на компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях", — пояснил он.

Мишустин отметил, что инвалиды будут по-прежнему обеспечиваться за счет Фонда социального страхования (ФСС) необходимыми техническими средствами реабилитации.

Он добавил, что пенсии, единовременные выплаты и пособия будут со следующего года начисляться в беззаявительном порядке. "Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях", — отметил глава правительства.