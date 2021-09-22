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https://1prime.ru/state_regulation/20210922/834761843.html
Песков рассказал о работе Путина на самоизоляции
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Самоизоляция не отражается на сути рабочего процесса Владимира Путина, график идет достаточно заполненный, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При... ПРАЙМ, 22.09.2021
covid-19, пандемия, самоизоляция, владимир путин, дмитрий песков, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Самоизоляция не отражается на сути рабочего процесса Владимира Путина, график идет достаточно заполненный, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом сроки завершения самоизоляции главы государства всё ещё не известны.