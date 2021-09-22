МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Самоизоляция не отражается на сути рабочего процесса Владимира Путина, график идет достаточно заполненный, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом сроки завершения самоизоляции главы государства всё ещё не известны.