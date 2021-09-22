МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Первое пленарное заседание Госдумы может состояться 5 или 7 октября, сообщил РИА Новости источник во фракции "Единой России".

Точной даты пока нет.

Учитывая предстоящую работу над проектом бюджета, который до 1 октября внесут в Думу, откладывать заседание нет смысла, считает собеседник агентства.

"Что тянуть? По сути все подсчитано. Свой вердикт к концу недели сделает окончательно ЦИК. Ждать нечего", — добавил он.