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https://1prime.ru/state_regulation/20210922/834765335.html
Источник назвал дату первого пленарного заседания Госдумы
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Первое пленарное заседание Госдумы может состояться 5 или 7 октября, сообщил РИА Новости источник во фракции "Единой России". Точной даты пока нет. Учитывая предстоящую работу над... ПРАЙМ, 22.09.2021
госдума, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Первое пленарное заседание Госдумы может состояться 5 или 7 октября, сообщил РИА Новости источник во фракции "Единой России".
Точной даты пока нет.
Учитывая предстоящую работу над проектом бюджета, который до 1 октября внесут в Думу, откладывать заседание нет смысла, считает собеседник агентства.
"Что тянуть? По сути все подсчитано. Свой вердикт к концу недели сделает окончательно ЦИК. Ждать нечего", — добавил он.