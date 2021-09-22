МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 14 по 20 сентября ускорилась до 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 4,9%, сообщает Росстат.

"За период с 14 по 20 сентября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,10%, с начала сентября — 100,20%, с начала года — 104,90% (справочно: сентябрь 2020 года — 99,93%, с начала года — 102,88%)", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,04%, а перед этим — 0,07%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизтопливо не изменились.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 4,1%, путевок в дома отдыха и пансионаты — на 1,2%, проживания в гостиницах с одной-двумя звездами, мотелях и хостелах — на 0,3-0,4%, путевок в санатории — на 0,2%. Цены на проживание в трехзвездочных гостиницах выросли на 0,19%, четырех-пяти — на 0,98%.

Среди строительных материалов снизились цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 2,4% и металлочерепицу — на 1%.