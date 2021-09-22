МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Розничные цены на топливо снижаются в России третью неделю подряд, с 13 по 20 сентября бензин и дизельное топливо подешевели еще на 1 копейку — до 48,87 и 50,62 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Розничные цены на бензин перешли к снижению с начала сентября. По подсчетам РИА Новости, в первую неделю месяца бензин в России подешевел впервые с сентября 2020 года.

За минувшую неделю средняя цена на бензин Аи-92 опустилась на 1 копейку и составила 45,93 рубля за литр. Аи-95 подешевел на 2 копейки, его стоимость в среднем составила 49,74 рубля. Бензин Аи-98, напротив, подорожал на 1 копейку — до 57,57 рубля за литр.

Снижение цен на бензин за прошедшую неделю отмечено в 21 центре субъектов РФ. Больше всего он подешевел в Южно-Сахалинске – на 0,5%. Рост цен был зафиксирован в 8 субъектах. Больше всего бензин подорожал в Вологде и Иваново – на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в РФ 13 по 19 сентября сократилось на 6,8% по сравнению с предыдущей неделей — до 731 тысячи тонн, а дизтоплива — на 3,9%, до 1,459 миллиона тонн.