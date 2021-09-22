МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия в августе увеличила производство продуктов питания на 5,6% по сравнению с августом 2020 года, а за январь-август — на 2,4% в годовом выражении, следует из материалов Росстата.

В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в августе выросло на 1,5% в годовом выражении — до 260 тысяч тонн, выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) — на 0,7%, до 236 тысяч тонн. Производство охлажденного мяса птицы в августе по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года снизилось на 3,9% — до 266 тысяч тонн, а выпуск вареных колбасных изделий вырос на 3,1% — до 144 тысяч тонн.

Объем производства мороженой рыбы в августе вырос по сравнению с августом прошлого года на 17,3% — до 378 тысяч тонн, мороженого рыбного филе — на 43,5%, до 18,4 тысячи тонн. Выпуск рыбных консервов в августе снизился на 13,6% — до 37,1 миллиона условных банок.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в августе уменьшился на 17,7% в годовом выражении — до 218 тысяч тонн, рафинированного — на 1,7%, до 192 тысяч тонн. Производство белого свекловичного сахара в августе увеличилось в 7,2 раза — до 246 тысяч тонн, риса — выросло на 72,5%, до 37,2 тысячи тонн, а выпуск гречки упал в годовом выражении на 21,1% — до 20,1 тысячи тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в августе снизилось на 3% — до 684 тысяч тонн, макаронных изделий — выросло на 1,3%, до 118 тысяч тонн. Молока в августе 2021 года выпущено на 1,7% больше, чем в августе прошлого года — 460 тысяч тонн. Выпуск сыров вырос на 2,8% — до 51,5 тысячи тонн. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в августе произведено на 1,6% больше, чем год назад — 160 тысяч тонн.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в августе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократилось на 10,7% — до 6,6 миллиона декалитров, коньяка — на 23,6%, до 552 тысяч декалитров, вин — на 19%, до 2,7 миллиона декалитров.