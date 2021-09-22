МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России на 20 сентября ускорилась до 6,96% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 13 сентября в годовом выражении была на уровне 6,84%. Недельная инфляция в России незначительно ускорилась

По данным Росстата, недельная инфляция в РФ в период с 14 по 20 сентября ускорилась до 0,1% после 0,04% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,9%.

"В продовольственном сегменте рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,27% после снижения на 0,71% неделей ранее, а на продукты питания за исключением овощей и фруктов сохранился на уровне 0,3%. На непродовольственные товары динамика цен стабильная (рост на 0,06% после 0,04%), в том числе за счет замедления роста цен на легковые автомобили и возобновившегося снижения цен на строительные материалы. На бензин цены продолжают снижаться", — отмечается в документе Минэкономразвития.

Накануне в правительстве был одобрен уточненный прогноз социально-экономического развития России на текущий год и трехлетний период до 2024 года. В соответствии с базовой версией данного прогноза инфляция в России к концу года составит 5,8%. В консервативной версии прогноза уровень инфляции в России в 2021 году может достичь 6%.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, ожидания инфляции в 5,8% основаны на позитивном прогнозе сбора урожая (драйвером инфляции является рост цен на продовольствие), ожиданий по стабилизации цен на бензин, а также эффектов от реализации демпферных механизмов в зерне и растительном масле.

Что касается рисков для такого прогноза, то здесь речь идет о возобновившемся в конце августа росте мировых продовольственных цен и повышенной мировой инфляции в целом.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.