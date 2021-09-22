МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цены производителей металлургической продукции в России в августе снизились на 3% по сравнению с июлем, следует из данных Росстата.

По сравнению с августом 2020 года стоимость металлургической продукции повысилась на 54,9%, а по сравнению с декабрем прошлого года цены производителей выросли на 42,8%.

В целом цены производителей промышленных товаров в России в августе 2021 года замедлили рост до 1,5% в месячном выражении с 2,6% в июле.

"Ключевой фактор, повлиявший на снижение темпов роста индекса (цен производителей промышленной продукции — ред.) — зафиксированное Росстатом в августе удешевление металлургической продукции (впервые в этом году)", — отметил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, слова которого проводятся в сообщении министерства.

"Последний раз снижение цен на продукцию металлургов было отмечено в июле 2020 года. В целом в металлургии отмечено снижение цен за месяц на 3%", — добавил замминистра.