МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Рост цен на куриное мясо в России является сезонным, он связан с повышением спроса на эту продукцию, в свою очередь стоимость яиц восстанавливается до характерного для осени уровня после снижения летом, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Росстат опубликовал статистику по изменению цен на ряд продуктов

В среду Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в России с 14 по 20 сентября. В целом недельная инфляция в России составила 0,1%. По данным статистического ведомства, в частности, стоимость куриного мяса за неделю увеличилась на 1,25%, а яйца подорожали на 2,07%.

"По данным Минсельхоза России на 22 сентября стоимость говядины у производителей за месяц поднялась на 1,2%, мяса кур — на 2,7%, свинины — на 0,6%, баранины — на 0,5%. Наиболее выраженно отмечается сезонный рост цен на мясо кур, обусловленный значительным повышением спроса на эту продукцию, как наиболее доступный источник белка", — отмечает в свою очередь Минсельхоз.

"В частности, мясо птицы входит в меню образовательных учреждений. Кроме того, на ценовой динамике отражается повышение спроса на данную продукцию со стороны перерабатывающих предприятий, которые все чаще отдают предпочтение птице в рецептурах полуфабрикатов и колбасных изделий", — добавляет министерство.

В свою очередь стоимость яиц, как указывает Минсельхоз, восстанавливается до характерного для данного времени года уровня после снижения в летний период. "При этом с начала текущего года яйца первой категории подешевели на 26,4%, второй категории — на 29,2%", — говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что правительство принимает все необходимые меры для сглаживания ценовых колебаний на рынке животноводческой продукции. Среди сдерживающих факторов — господдержка предприятиям, направленная на обеспечение рентабельности производства в условиях роста цен на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, упаковку и транспорт.

"Принимаемые меры позволят увеличить темпы прироста производства свинины и восстановить объемы в птицеводстве", — сообщает аграрное ведомство.

По данным Росстата, огурцы в России с 14 по 20 сентября подорожали на 7%, помидоры — на 7,94%. "Помидоры у производителей за месяц подорожали на 2%, огурцы — на 6%. Рост цен на данные категории плодоовощной продукции связан с сезонным фактором и замещением овощей открытого грунта более дорогими томатами и огурцами из парников", — указывает Минсельхоз.