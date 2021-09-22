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Мишустин 23 сентября встретится с членами бюро РСПП
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 22.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба правительства.
"Двадцать третьего сентября Михаил Владимирович Мишустин проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей", — говорится в сообщении.
Во встрече примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.