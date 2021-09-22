МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба правительства.

"Двадцать третьего сентября Михаил Владимирович Мишустин проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей", — говорится в сообщении.

Во встрече примут участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.