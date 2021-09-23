МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) ожидает, что в 2021 году объем перечислений таможенных платежей в бюджет РФ составит более шести триллионов рублей, сообщил первый заместитель руководителя ведомства Руслан Давыдов.

"В этом году мы идем уверенно к тому, чтобы превысить объемы торговли уровня 2019 года. Это мы видим и по таможенным платежам: план на год был 5 триллионов рублей, но на сегодняшний день мы уже более 4,5 триллионов рублей собрали в бюджет. Мы прогнозируем, что по году не менее 6 триллионов рублей таможенных платежей будет собрано", — заявил журналистам Давыдов.

Он пояснил, что такие показатели связаны с ростом объемов торговли по сравнению с 2019 годом.

"Идет рост по объему торговли — примерно на 34% экспорт вырос, и импорт вырос порядка 12% в стоимостном выражении. Общий рост довольно существенный, потому что раньше по году рост составлял примерно 5-7% превышения объемов торговли над параметрами 2019 года", — уточнил он.

По данным ФТС, за восемь месяцев 2021 года ведомство перечислило в федеральный бюджет 4,143 триллиона рублей, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Перечисления за январь-август 2021 года оказались на 30% выше прогнозных значений.