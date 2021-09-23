МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Существуют риски, что инфляция в РФ в 2021 году превысит базовый прогноз в 5,8%, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В Минэкономразвития назвали три условия для роста ВВП России на 3%

"По поводу инфляции, у нас действительно в базовом прогнозе заложено 5,8%, в консервативном — 6%, и это чуть выше той нижней оценки, которую в основных направлениях денежно-кредитной политики дает Банк России — у них 5,7-6,2% вилка. Мы видим, конечно, что есть риски, которые делают возможным выход из этого диапазона", — сказал Решетников на брифинге в четверг.

На этой неделе в правительстве был одобрен уточненный прогноз социально-экономического развития России на текущий год и трехлетний период до 2024 года. В соответствии с базовой версией прогноза, инфляция в России к концу текущего года составит 5,8%. В консервативной версии прогноза инфляция в РФ в 2021 году может достичь 6%.

Как ранее говорил сам министр, ожидания инфляции в 5,8% основаны на позитивном прогнозе сбора урожая (драйвером инфляции является рост цен на продовольствие), ожиданиях стабилизации цен на бензин, а также эффектов от реализации демпферных механизмов в зерне и растительном масле.

Что касается рисков для такого прогноза, то здесь речь идет о возобновившемся в конце августа росте мировых продовольственных цен и повышенной мировой инфляции в целом.

Согласно официальному прогнозу Банка России, к концу года инфляция в стране составит 5,7-6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.