МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест финансового директора "Новатэка" Марка Джитвэя.

"Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела. И, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие", — сказал Песков.