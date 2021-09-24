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В Кремле прокомментировали арест финдиректора "Новатэка" Джитвэя
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест финансового директора "Новатэка" Марка Джитвэя. "Поскольку этот человек также является гражданином Российской... ПРАЙМ, 24.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест финансового директора "Новатэка" Марка Джитвэя.
"Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела. И, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие", — сказал Песков.