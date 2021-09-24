Москва, 24 сен — ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, продлевающее ограничительные меры в городе до 31 октября, сообщает "Коммерсант". Генсек ООН объяснил, почему пандемия COVID-19 далека от завершения

В частности, в Санкт-Петербурге сохраняется требование на ношение масок в общественных местах.

Также в постановлении сказано, что с 1 октября руководители органов власти города, госучреждений и госпредприятий должны проследить, чтобы 80% сотрудников были привиты от коронавируса, либо имели QR-код, подтверждающий, что они переболели COVID-19 в последние полгода.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в разных регионах России составляет 6-7%. В Москве, Нижегородской области, Крыму уже говорят о четвертой волне коронавируса. Власти ряда регионов вводят новые ограничения для граждан.

