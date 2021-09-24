МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Антона Морозова торговым представителем РФ в Польше, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Назначить Морозова Антона Юрьевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Польша", — говорится в документе.

Мишустин также освободил от этой должности Владимира Нефедова в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе РФ, соответствующее распоряжение также опубликовано на официальном портале правовой информации. Нефедов занимал свой пост с 2015 года.