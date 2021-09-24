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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210924/834798754.html
Мишустин назначил Антона Морозова торгпредом России в Польше
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Антона Морозова торговым представителем РФ в Польше, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой... ПРАЙМ, 24.09.2021
новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Антона Морозова торговым представителем РФ в Польше, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Назначить Морозова Антона Юрьевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Польша", — говорится в документе.
Мишустин также освободил от этой должности Владимира Нефедова в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе РФ, соответствующее распоряжение также опубликовано на официальном портале правовой информации. Нефедов занимал свой пост с 2015 года.