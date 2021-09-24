МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Венесуэла нацелена развивать сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве, энергетике, тяжелой промышленности, а также других сферах, заявил РИА Новости глава венесуэльского МИД Феликс Пласенсия.

Глава МИД Венесуэлы в эти дни находится с визитом в Нью-Йорке, где участвует в мероприятиях, связанных с проведением Генеральной ассамблеи ООН.

"Энергетика, технологии и сельскохозяйственное производство, тяжелая промышленность. У России большой опыт, ресурсы и знания в горно- и нефтедобывающей промышленности, производстве бензина и добыче газа. Все это важно для нас", — сказал Пласенсия, отвечая на вопрос, в каких сферах Каракас хотел бы развивать сотрудничество с Москвой.

Министр отметил, что Венесуэла и Россия являются лидерами в области энергетики, и укрепление партнерства в этой сфере представляет интерес для латиноамериканской страны.

Пласенсия указал, что в таких сферах, как инвестиции, торговля, а также отстаивание международных норм, сотрудничество между странами уже достигло высоких результатов.