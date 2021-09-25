2021-09-25T17:28:03+03:00

2021-09-25T17:28:03+03:00

2021-09-25T17:28:03+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210925/834804084.html

Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь

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https://россиясегодня.рф

Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь, сообщил руководитель Администрации Президента Антон Вайно. ПРАЙМ, 25.09.2021

госдума, владимир путин, новости, экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60