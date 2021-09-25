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Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь
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Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь, сообщил руководитель Администрации Президента Антон Вайно. ПРАЙМ, 25.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Встречи Путина со всеми лидерами партий запланированы на октябрь, сообщил руководитель Администрации Президента Антон Вайно.