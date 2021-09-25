НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Совещание по бюджету состоится в ближайшее время, чтобы расставить все точки на i, сообщил Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму. Путин рассказал, куда идут средства из Резервного фонда

Глава государства отметил, что дискуссии с правительством по поводу очередного бюджета и расходов продолжаются, они идут не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения.

"Теперь, увеличение расходной части бюджета, ну, конечно, Геннадий Андреевич (Зюганов — ред.), всем хочется потратить побольше денег, и мне тоже, поверьте мне, когда я веду дискуссии с правительством по поводу очередного бюджета", — сказал Путин.