НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин планирует еще раз обсудить снижение планки дохода семей, с которой начинается оказание соцподдержки. Данный вопрос будет рассмотрет на совещании по экономическим вопросам, заявил Путин в ходе встречи с лидерами партий, прошедших в Госдуму. Путин: надо вместе думать о повышении доходов граждан

Он пояснил, что снижение планки допускается законом по регионам, в ряде субъектов такая мера уже действует.

Сделать дальнейшие шаги можно разными способами, подчеркнул Путин. Данный вопрос лежит в сфере перераспределения доходов во всей налоговой системе, отметил он.