МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами отметил, что важно уделять внимание проблемам соблюдения прав людей предпенсионного возраста, здесь возникают проблемы. Путин призвал иметь подушку безопасности для реакции на санкционные риски

Он отметил важность внимания вопросам занятости не только молодых специалистов, но и тех, кто достиг предпенсионного возраста.