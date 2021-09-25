Путин призвал соблюдать права граждан предпенсионного возраста
Путин: нужно уделять внимание соблюдению прав граждан предпенсионного возраста
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами отметил, что важно уделять внимание проблемам соблюдения прав людей предпенсионного возраста, здесь возникают проблемы.
Он отметил важность внимания вопросам занятости не только молодых специалистов, но и тех, кто достиг предпенсионного возраста.