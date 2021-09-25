Зюганов предложил на фоне пандемии перейти в России к социализации
Лидер КПРФ Зюганов предложил на фоне пандемии перейти в России к социализации
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава КПРФ Геннадий Зюганов на встрече руководства политических партий, которые прошли в Госдуму, с президентом России Владимиром Путиным предложил перейти "к социализации", отметив, что коммунисты со своей стороны все для этого сделают.
"И COVID еще подпирает… Но из системного кризиса мир пока знает два выхода: или социализация, — сейчас, кстати, почти все партии эти лозунги провозгласили — или криминализация и фашитизация. Мы все сделаем, чтобы укрепилась социализация: заботы о труженике, о душе, о человеке, и так далее", — отметил Зюганов на встрече.