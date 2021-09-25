МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Глава КПРФ Геннадий Зюганов на встрече руководства политических партий, которые прошли в Госдуму, с президентом России Владимиром Путиным предложил перейти "к социализации", отметив, что коммунисты со своей стороны все для этого сделают. Путин: надо вместе думать о повышении доходов граждан

"И COVID еще подпирает… Но из системного кризиса мир пока знает два выхода: или социализация, — сейчас, кстати, почти все партии эти лозунги провозгласили — или криминализация и фашитизация. Мы все сделаем, чтобы укрепилась социализация: заботы о труженике, о душе, о человеке, и так далее", — отметил Зюганов на встрече.