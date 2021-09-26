МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй заявил, что уладил все предъявленные ему в США налоговые претензии, но считает их необоснованными и вины своей не признает. В США рассчитывают на скорое принятие инфраструктурного законопроекта

"Дорогие друзья и коллеги. В четверг мне предъявили необоснованные налоговые обвинения, которые я уже уладил в рамках добровольной программы, но вины своей не признал. Я буду изо всех сил бороться с этими обвинениями и продолжу, как обычно, обсуждать газовые темы", — написал Джитвэй в Twitter.

Минюст США 23 сентября сообщил об аресте заместителя председателя правления "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.

В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет — по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет — по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

Сейчас Джитвэй отпущен под залог в 80 миллионов долларов, по условиям освобождения он не должен покидать жилище и обязан носить устройство слежения. Суд в американском штате Флорида назначил разбирательство по его делу на ноябрь. До этого, 12 октября, состоится совещание, на котором будет определен дальнейший порядок рассмотрения дела.

В "Новатэке", в свою очередь, заявили, что компания следит за развитием ситуации вокруг ареста в США Джитвэя, но к процессу по данному делу отношения не имеет, однако будет оказывать всю необходимую поддержку своему топ-менеджеру. Там также подчеркнули, что данная ситуация не затрагивает операционную и финансовую деятельность компании, должность главного финансового директора Джитвэй покинул в 2014 году и с тех пор не принимал участия в финансовой деятельности компании.