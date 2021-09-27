МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. К середине сентября в России хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привили 45,8 млн человек, двумя — более 39,8 млн человек, следует из данных о ходе прививочной кампании, полученных РБК. Российская вакцина "Спутник Лайт" одобрена в Египте

В трех российских регионах полностью вакцинированы более 40% населения: Белгородская область (44,19%), Московская область (42,47%) и Чукотский автономный округ (42,3%). Чечню впервые за два месяца вытеснили из первой тройки регионов, где граждане получили хотя бы одну дозу прививки.