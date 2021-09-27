МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" в прошлом году поставил на экспорт в Казахстан партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на малотоннажном заводе "Новатэка" в Магнитогорске, говорится в корпоративной брошюре компании.

"Помимо поставок трубопроводного газа, общество осуществило в декабре 2020 года в адрес Казахстана отгрузку малотоннажного СПГ производства ООО "Новатэк-Челябинск" из Челябинской области в объеме 170 тонн", — сообщает "Газпром экспорт".

"Новатэк" запустил малотоннажный СПГ-завод мощностью 40 тысяч тонн в год в Магнитогорске в 2019 году. Сырье поступает на завод из газотранспортной сети, а продукцией является СПГ и очищенный природный газ для промышленно-бытового применения.

Компания сообщала, что продукция завода будет в основном использоваться в качестве газомоторного топлива на заправочных комплексах "Новатэка" для пассажирского, грузового транспорта и карьерной техники в Челябинской области и в соседних регионах.