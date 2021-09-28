МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Уровень регистрируемой безработицы в России к 2030 году не должен быть выше 1%, следует из постановления правительства, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Путин аннонсировал рост расходов на социальные цели в России

"С учетом приоритета государственной политики в сфере содействия занятости населения целями государственной программы РФ "Содействие занятости населения" являются непревышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1%", — говорится в документе.

Согласно нему, целью также является создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников.

В документе отмечается, что проведение просветительской кампании для популяризации охраны труда и сохранения здоровья на работе позволит к 2030 году снизить численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом до 892 человек, а численность пострадавших от несчастных случаев с утратой трудоспособности на один день и более и со смертельным исходом — до 17,5 тысячи человек.

В 2020 году, отмечается в документе, в России наблюдалась тенденция к снижению уровня производственного травматизма, этому способствовало введение ограничений по коронавирусу. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смертельным исходом составило 912 человек, что на 143 человека меньше, чем в 2019 году.