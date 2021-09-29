МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-июле сократилась на 5,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,5%, сообщает Росстат.

Также, по оперативным данным службы, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных, муниципальных учреждений и некредитных финансовых организаций) за январь-июль в действующих ценах составил 14,4 триллиона рублей, и по сравнению с январем-июлем 2020 года он увеличился в 2,7 раза.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 34,3% с 39,9% в прошлом году. Среди обрабатывающих производств убытки получили 25,2% организаций против 30,7% годом ранее. В строительстве убыточными оказались 29,8% компаний против 29,3% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 17% компаний против 23,8% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 19,6% против 20,8% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 31,9% против 36,2% годом ранее.