МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ / Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что наблюдаемая в последнее время высокая инфляция может сохраняться дольше, чем ожидали руководители центрального банка. Однако он повторил, что по-прежнему ожидает снижения цен в конечном итоге. Минэкономиразвития рассказало о росте инфляции в годовом выражении

Растущие темпы вакцинации и одобренные с декабря федеральные расходы почти на 2,8 трлн долларов обеспечили самое сильное восстановление за недавнюю историю.

Инфляция значительно выросла в этом году, при этом базовый индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС и который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в июле на 3,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

“Текущий рост инфляции действительно является следствием проблем в цепочках поставок на фоне очень сильного спроса. И все это ассоциируется с открытием экономики, то есть процессом, у которого есть начало, середина и конец, — сказал Пауэлл во время обсуждений, организованных Европейским центральным банком. – Очень сложно сказать, насколько сильными будут последствия или как долго они будут длиться”.

По словам Пауэлла, ФРС считает, что текущий рост цен главным образом вызван проблемами в цепочках поставок, которые продолжатся в начале следующего года, прежде чем исчезнут потом. Он сказал, что ФРС не ожидает, что текущий рост инфляции “приведет к новому инфляционному режиму, когда инфляция год за годом остается высокой”.

Однако ФРС следует рассмотреть вопрос о повышении ставок, если она увидит доказательства того, что рост цен побуждает домохозяйства и компании ждать укоренения более высоких цен, создавая более устойчивую инфляцию. “Пока мы не видим свидетельств этому, — сказал Пауэлл. – Если бы мы видели более устойчивую высокую инфляцию, (Комитет по операциям на открытом рынке) точно отреагировал бы, и мы бы задействовали наши инструменты”. Эксперты оценили, как новая политика ФРС США повлияет на биржи

На прошлой неделе Пауэлл просигнализировал, что центральный банк в ноябре готов начать сворачивание программы стимулирования, начатой в период пандемии, и Комитет по операциям на открытом рынке ФРС указал на то, что может повысить процентные ставки в следующем году на фоне рисков более устойчивого, чем ожидалось, роста инфляции.

Пауэлл и его коллеги в последние дни дали сильный сигнал о том, что, если экономика не покажет значительного ослабления, ФРС официально объявит о постепенном сокращении ежемесячных покупок казначейских и ипотечных ценных бумаг на сумму 120 млрд долларов на своем следующем заседании, которое пройдет 2 и 3 ноября.

Новые прогнозы, опубликованные по итогам двухдневного заседания ФРС на прошлой неделе, показали, что половина из 18 руководителей ожидают повышения процентных ставок до конца 2022 году. В июне только семь руководителей считали так, а большинство прогнозировали повышения ставок в 2023 году. Прогнозы показали, что несколько руководителей ожидают несколько более высокой инфляции в следующем году, чем предполагали в июне, и почти все руководители прогнозируют дальнейшее повышение ставок в 202 году.

Недавний рост числа заражений коронавирусом на фоне распространения дельт-штамма омрачил перспективы экономики в последние месяцы, повысив угрозу замедления экономического роста и повышения инфляции.

“Печально признавать, что вакцинация людей” и взятие ситуации с дельта-штаммом под контроль “все еще является самой важной экономической задачей”, — отметил Пауэлл.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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