МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Дефолт США по гособлигациям маловероятен, так как это политический вопрос для Америки, кроме того, стоимость обслуживания долга невысока из-за низкой доходности американских казначейских облигаций (Treasuries), сказал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.

Ранее во вторник министр финансов США Джаннет Йеллен в очередном письме на имя лидеров конгресса предупредила, что администрация США исчерпает денежные резервы и не сможет выполнять свои обязательства, если конгресс к 18 октября не увеличит или не заморозит лимит государственного долга. На рассмотрении законодателей сейчас находится инициатива об отмене ограничений на заимствования до конца 2022 года.

"Дефолт США пока крайне маловероятен, это политический вопрос для Америки, который может привести к тому, что доллар перестанет быть резервной валютой, а США утратят политическое и экономическое влияние в мире. К тому же стоимость обслуживания долга сейчас невысока, с учётом низкой доходности американских казначейских облигаций", — сказал эксперт.

Другие страны, в частности Япония, живут с гораздо большим отношением госдолга к ВВП, отметил он.

"Надо вспомнить, что стрессы из-за госдолга возникают время от времени и нервируют рынки. Так, в августе 2011 года после снижения суверенного рейтинга США агентством S&P индекс S&P 500 снизился за две недели на 17%. И в этот раз лимит госдолга в последний момент, скорее всего, будет повышен, что приведёт к росту заимствований и увеличению доходностей Treasuries", — также говорит Суверов.

Он замечает, что у рейтингового агентства Fitch, в частности, негативный прогноз по рейтингу, но он больше связывается с дефицитом бюджета, чем с госдолгом. Тем не менее, некоторая вероятность снижения рейтингов из-за продолжающегося увеличения госдолга США сохраняется, добавляет эксперт.