МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Американские сенаторы могут на следующей неделе рассмотреть законопроект об отмене потолка госдолга до конца 2022 года во избежание дефолта США по своим финансовым обязательствам, сообщил лидер демократического большинства в палате Чак Шумер.

Он подтвердил, что вопрос будет рассматриваться отдельно от временного бюджета, за который сенат собирается проголосовать в четверг, а не единым пакетом, как предполагалось изначально.

"Мы должны поднять потолок госдолга, мы не можем допустить дефолт Америки. Вчера палата представителей одобрила законопроект, который обеспечивает чистое продление лимита долга до конца 2022 года. В надлежащее время я займусь его рассмотрением, и это может произойти уже на следующей неделе", — сказал Шумер.

Он призвал республиканскую оппозицию либо голосовать за инициативу совместно с демократами, либо устраниться от ее обсуждения, чтобы не войти в историю как те, кто допустил первый американский дефолт.

К скорейшему повышению или отмене лимитов на заимствования конгресс призывает министерство финансов, которое предупредило, что уже 18 октября может исчерпать ресурсы для обслуживания долговых обязательств.

В четверг сенат рассматривает законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, который призван предотвратить его шатдаун. Отсутствие временного бюджета грозит США приостановкой работы многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7:00 пятницы мск).

Законопроект предполагает пролонгацию до 3 декабря бюджетных ассигнований на прежних уровнях, но с выделением дополнительных сумм на ликвидацию чрезвычайных происшествий и прием афганских беженцев.

Лидеры сенатских демократов и республиканцев пообещали поддержать инициативу, которая затем поступит в палату представителей, а оттуда — на подпись президенту США Джо Байдену.