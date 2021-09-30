Посол Ирана и глава Калмыкии обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве
Посол Ирана и глава Калмыкии обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве и логистические проекты
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудил с главой Калмыкии Бату Хасиковым торгово-экономическое сотрудничество, развитие импорта и экспорта, в том числе и в сфере сельского хозяйства, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.
По информации властей, в четверг Джалали прибыл в Калмыкию с рабочим визитом и встретился с главой региона. Отмечается, что стороны обсудили транспортно-логистические проекты.
"В рамках встречи также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, развитие импорта и экспорта, в том числе в сфере сельского хозяйства", — говорится в сообщении пресс-службы.