МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудил с главой Калмыкии Бату Хасиковым торгово-экономическое сотрудничество, развитие импорта и экспорта, в том числе и в сфере сельского хозяйства, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.

По информации властей, в четверг Джалали прибыл в Калмыкию с рабочим визитом и встретился с главой региона. Отмечается, что стороны обсудили транспортно-логистические проекты.

"В рамках встречи также обсудили торгово-экономическое сотрудничество, развитие импорта и экспорта, в том числе в сфере сельского хозяйства", — говорится в сообщении пресс-службы.