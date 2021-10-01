МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Экс-замглавы Минпросвещения России Марина Ракова объявлена в федеральный розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении.

Те, кто помогают Раковой скрытья, будут привлечены к уголовной ответственности, сказал собеседник агентства.

Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, она подозреваестся в лоббировании в 2019 году выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".

Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны — предположительно, она скрывается от следствия.