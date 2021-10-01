Источник РИА Новости: экс-замглавы Минпросвещения РФ Ракова объявлена в федеральный розыск
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Экс-замглавы Минпросвещения России Марина Ракова объявлена в федеральный розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ей заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении.
Те, кто помогают Раковой скрытья, будут привлечены к уголовной ответственности, сказал собеседник агентства.
Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, она подозреваестся в лоббировании в 2019 году выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги предназначались на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Как в четверг сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Ракова не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны — предположительно, она скрывается от следствия.
https://1prime.ru/state_regulation/20211001/834844208.html