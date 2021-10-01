МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Доходы населения в США в августе выросли на 0,2% по сравнению с июлем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы в указанном периоде увеличились на 0,8% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста доходов на 0,3%, а расходов — на 0,6%.

Ведомство сохранило динамику роста доходов населения страны в июле, он по-прежнему оценивается в 1,1%. Расходы же, по окончательным данным, в июле снизились на 0,1%, в то время как изначально сообщалось об их росте на 0,3%.

Располагаемые доходы населения в США в августе выросли на 0,1% по сравнению с июлем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — снизились на 0,3%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.

При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.