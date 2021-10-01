МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) одобрила слияние нефтегазохимических компаний "Сибур" и ТАИФ, говорится в релизе ЕК.

"Европейская комиссия одобрила в соответствии с регламентом ЕС о слияниях приобретение компанией "Сибур" компании ТАИФ, обе из которых находятся в России", — сообщает ЕК.

Как отмечается в сообщении, комиссия пришла к выводу, что слияние компаний не вызовет ограничения конкуренции, учитывая, что на рынке останутся несколько сильных мировых производителей бутилкаучука, а доля "Сибура" на рынке изобутилена очень мала.

"Сибур" и ТАИФ 24 сентября сообщили, что приступили к завершению сделки по объединению, подписав соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании. В результате на базе ПАО "Сибур Холдинг" создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире.

В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50% плюс одну акцию АО "ТАИФ". После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков.