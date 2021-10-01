МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сентябрь стал одним из худших месяцев года для рынка облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в обзоре БК "Регион".

"По итогам сентября 2021 года средняя доходность ОФЗ с постоянным купонным доходом выросла на 38 базисных пунктов, существенно ускорившись по сравнению с повышением на 10 базисных пунктов в августе. Сентябрь стал вторым худшим месяцем в текущем году, после февраля, когда рост доходности в среднем по рынку составил 50 базисных пунктов", — говорится в обзоре.

Максимальное повышение в пределах 49-61 базисного пункта было зафиксировано по выпускам со сроком обращения до полутора лет, а в пределах 36-49 базисных пунктов зафиксировано повышение по выпускам со сроком обращения 1,5-7,5 лет. На длинном конце кривой рост доходности составил 22-31 базисный пункт.

Конъюнктура рынка ОФЗ в сентябре складывалась преимущественно под влиянием внутренних факторов, связанных с продолжением роста инфляции и ужесточением денежно-кредитной политики Банка России, отмечают эксперты.

А в конце месяца определенное негативное давление начал оказывать ряд внешних факторов, среди которых, прежде всего, выделяется внесение палатой представителей конгресса США поправок в оборонный бюджет, которые предполагают запрет для американских инвесторов на приобретение суверенного долга РФ на вторичном рынке.

"Этот фактор останется одним из определяющих ситуацию на рынке ОФЗ и в предстоящем месяце, октябре. При этом наблюдаемое в последнее время дальнейшее ускорение инфляции существенно повышает вероятность повышения ключевой ставки Банком России на ближайшем заседании на 25 или даже на 50 базисных пунктов, что также останется фактором давления на рынок ОФЗ", — говорится в обзоре.

С начала года повышение доходности ОФЗ с постоянным купонным доходом в среднем по рынку составило 165 базисных пунктов, при максимальном изменении в пределах 313-210 базисных пунктов по выпускам со сроком обращения до трех лет. В пределах 147-188 базисных пунктов составил рост ставок по выпускам со сроком обращения три-девять лет.

На длинном конце кривой повышение ставок было наименьшим и составило в пределах 104-139 базисных пунктов (за исключением новых выпусков ОФЗ, размещенных после 14 июня), также отмечается в обзоре.