МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в августе выросли в 1,4 раза в годовом выражении и на 1,1% по сравнению с июлем текущего года, говорится в докладе Росстата.

"В августе 2021 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с июлем 2021 года на 1,1% (в сопоставимых ценах), с августом 2020 года — в 1,4 раза", — сообщается в документе.

Статистическое ведомство добавляет, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 6,9% против 5,3% в августе 2020 года. В июле текущего года этот показатель составлял 6,3%.

"Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк" (их доля в общем объеме интернет-продаж превысила 45%)", — отмечается в документе. По данным Росстата, в структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (13%), компьютеры (6,6%), обувь (5,7%), бытовые электротовары (5,1%).

Оборот розничной торговли в России в августе увеличился на 5,3% в сопоставимых ценах по сравнению с августом прошлого года, по сравнению с июлем он вырос на 3,4%. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе повысился на 2,9% к августу прошлого года, оборот непродовольственной розницы — на 7,5%.