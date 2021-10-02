МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении правительственных премий в области туризма за 2021 год, сообщает пресс-служба кабмина. Аналитики определили, куда россияне чаще всего путешествовали в сентябре

Наградами отмечены инициативы из разных регионов, добавляется в сообщении.

Среди лауреатов проект "Отдых без границ" для людей с инвалидностью, проект по развитию туристических территорий "Пора путешествовать по России", музей "Вулканариум" на Камчатке, проект "Бурятия – больше чем Байкал", направленный на продвижение региональных туров, цифровые проекты для туристов и туристического бизнеса "Знай наше", "Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club" и другие проекты.

Отмечается, что лауреатам премии, помимо почетных знаков и дипломов, полагается вознаграждение в один миллион рублей.

Как отметили в кабмине, победители определялись в результате отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. Добавляется, что при отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.