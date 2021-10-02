МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Туризм станет одной из перспективных отраслей экономики России на ближайшие десятилетия, так как отрасль за последнее время получила серьезный импульс для развития, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Сегодня у нас есть целый набор и система инструментов, которая позволяет развивать туризм, создавать условия для бизнеса и поддерживать регионы. Необратимые процессы развития туризма по всей стране налицо. Такой импульс придан развитию отрасли, что пути назад нет. Где-то будет ускоренными темпами, где-то медленнее, где-то эффективнее, где-то менее эффективнее, но точно будет развиваться по всей стране. Я уверена, что на ближайшие десятилетия туризм, индустрия гостеприимства станут одной из самых перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики нашей страны", — сказала Догузова в субботу на встрече с представителями туриндустрии в Нальчике.

Он отметила, что ранее в стране больше внимания уделялось развитию промышленности, и значительно меньше — сфере услуг, отрасли индустрии туризма, которая "напрямую влияет на облик регионов, страны и на качество жизни людей на местах".

"Есть сотни, тысячи населенных пунктов, где только за счет развития туризма можно улучшать жизнь людей, сохранять и создавать рабочие места", — подчеркнула Догузова.