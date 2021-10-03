МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Мужчины высокого роста расцениваются как потенциально более подходящие кандидаты на должность, чем невысокие соискатели. В то же время владелец бизнеса невысокого роста, напротив, может выигрывать на фоне рослых конкурентов, рассказала в интервью радио Sputnik магистр психологии, психотерапевт Элина Ландман. Эксперт научил, как накопить финансовый резерв к пенсии

Работодатели и HR-службы некоторых организаций до сих пор следуют определенным предубеждениям и предрассудкам при приеме на работу новых сотрудников, отметила Ландман.

В таких компаниях от внешнего вида человека могут зависеть не только его шансы на трудоустройство, но и размер зарплаты, добавила она.

"На собеседовании в отдел продаж высокий соискатель будет рассматриваться как более перспективный кандидат", — заявила психолог. Кудрин посоветовал работать в сфере креативной индустрии

Дело в том, что окружающие бессознательно считают такого человека более убедительным, влиятельным, авторитарным и смелым. Кроме того, считается, что рослые мужчины имеют более выраженные лидерские способности.

Однако такие убеждения относятся лишь к наёмным сотрудникам. В случае с владельцами бизнеса в выигрыше могут быть предприниматели небольшого роста, отметила эксперт. Это связано с "комплексом Наполеона", описанным Альфредом Адлером.

"У невысоких людей включается компенсаторный режим, то есть нехватка роста включает дополнительные лидерские качества, смелость, даже агрессию. Это очень хорошо проявляется у крупных бизнесменов и владельцев компаний", — объяснила Ландман.

По ее словам, у работодателей обычно не бывает предрассудков касательно массы тела сотрудников-мужчин, однако на размер заработной платы и карьеру женщины вес может оказать большое влияние.

"Некоторые руководители могут воспринимать женщину с нестандартной фигурой как человека, который ведет неправильный образ жизни и недостаточно энергичен, чтобы измениться. Они предполагают, что у такой женщины просто нет энергии на созидание: ни на созидание красоты, ни на то, чтобы творить на работе", — пояснила психолог. Эксперт посоветовала сохранять уверенность в себе, чтобы побороть предрассудки работодателя и добиться успехов на работе.