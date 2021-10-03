МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что ещё не определился, пойдёт ли на второй президентский срок. Зеленский сообщил, что готов к встрече с Путиным

Зеленский отметил, что его целью на посту главы государства является выполнение всех обещаний, данных избирателям. По его мнению, за половину президентского срока было выполнено лишь 30-35% обещаний.

"Я сказал, что если мы не будем быстро работать, а особенно в Верховной раде <…>, если будет политический спам из-за тысяч правок, то мы не успеем все это сделать, а я очень хочу сделать все, что я пообещал", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что не планирует инициировать изменения в Конституцию с целью перехода Украины к президентской форме правления.