Зеленский не определился, пойдет ли на второй президентский срок
Президент Украины Зеленский не определился, пойдет ли на второй президентский срок
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что ещё не определился, пойдёт ли на второй президентский срок.
Зеленский отметил, что его целью на посту главы государства является выполнение всех обещаний, данных избирателям. По его мнению, за половину президентского срока было выполнено лишь 30-35% обещаний.
"Я сказал, что если мы не будем быстро работать, а особенно в Верховной раде <…>, если будет политический спам из-за тысяч правок, то мы не успеем все это сделать, а я очень хочу сделать все, что я пообещал", — сказал Зеленский.
Он также добавил, что не планирует инициировать изменения в Конституцию с целью перехода Украины к президентской форме правления.