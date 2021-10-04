СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. VI Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) состоится с 4 по 6 ноября на площадке отеля Mriya Resort & SPA в Крыму. Правительство хочет стимулировать инвестиции в Крым

В 2020 году Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября.

В доковидном 2019 году в ЯМЭФ принимали участи представители 79 стран, а в 2021 году ожидаются представители из 96, сообщили ранее организаторы. Всего на форуме будет 49 деловых мероприятий, сосредоточенных по пяти направлениям: новая инфраструктурная политика России, инвестиционная стратегия регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и цифровизация – инструменты успеха.

В рамках культурной программы состоится празднование Дня национального единства, а также торжественное вручение премии "Женщины России". На форуме ожидается не менее 2,5 тысяч участников.

Решений об отмене Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) на фоне роста заболеваемости коронавирусом не принималось, подготовка идет в штатном режиме, сообщил РИА Новости 1 октября представитель вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Форум в Ялте — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников форума превысило 4,5 тысячи человек. В 2020 году форум был перенесен на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.