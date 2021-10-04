ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — ПРАЙМ. Экс-глава Владивостока Олег Гуменюк задержан по подозрению в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за общее покровительство при оказании похоронных услуг, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело в соответствии ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), говорится в сообщении.