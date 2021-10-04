МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова обжаловала его арест в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. Адвокат оценил сроки расследования дела Group-IB

"В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании Сачкову меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.

Ранее Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Group-IB — международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.

Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов — крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.