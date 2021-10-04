БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. Власти еврозоны, экономического ядра Евросоюза, договорились следить за динамкой цен на энергию, чтобы они не подрывали восстановление экономики региона, сказал глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донохью на пресс-конференции после заседания совета. В Еврокомиссии рассказали о возможных мерах на фоне скачка цен на газ

"Необходимо работать с социальными последствиями нынешнего скачка цен, защитить наиболее уязвимые семьи от энергетической бедности (когда трудно или невозможно оплачивать счета за энергию — ред.) за счёт целенаправленных мер", — сказал он.

Однако от роста стоимости энергии страдают не только жители, но и бизнес региона, особенно малый и средний, добавил Донохью.

"Мы договорились, что необходимо мониторить динамику цен на энергию и учитывать их при формировании бюджетной политики, чтобы они не подрывали восстановление экономики, которое наблюдается в настоящее время", — сказал он.

Этот вопрос касается не только еврозоны, поэтому глава Еврогруппы находится в контакте с Советом стран Евросоюза.