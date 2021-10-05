МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет закрыт для новых инвестиций после 2024 года, поскольку властям будет сложно формировать резервы в условиях падающих цен на нефть, а накопленные средства будут нужны для поддержания устойчивости государственных финансов, заявила РИА Новости руководитель направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Наталья Сафина. Минфин: ликвидная часть ФНБ превысит 10% ВВП в 2024 году

Президент России Владимир Путин в пятницу поручил Минфину проанализировать целесообразность повышения пороговой суммы ликвидной части ФНБ, после достижения которой допускается инвестирование его средств в проекты в России, с 7% до 10% ВВП. Предложенный порог, по расчетам Минфина, будет достигнут только к 2024 году, однако вряд ли объем фонда в дальнейшем существенно превысит эту величину, отметила эксперт.

"После 2024 года удерживать планку по ликвидной части ФНБ свыше 10% ВВП будет гораздо сложнее, учитывая ожидания по дальнейшему нисходящему тренду в средних ценах на нефть. В результате многие будущие инвестиционные проекты могут не получить финансирования из средств ФНБ", — заявила Сафина.

В частности, с 2026 года в полной мере будет запущен механизм трансграничного углеродного регулирования, предполагающий введение налога на импортируемые в ЕС товары углеродоемкого производства. Кроме того, усилению снижения спроса на нефть в долгосрочной перспективе будет способствовать реализация планов США и Китая по достижению углеродной нейтральности. В результате Международное энергетическое агентство, как добавила эксперт, прогнозирует падение цен на нефть до 35 долларов за баррель к 2030 году и до 25 долларов за баррель к 2050 году (в ценах 2020 года).

"Более того, если российская экономика не успеет эффективно адаптироваться к глобальному энергопереходу, а масштабы падения спроса на нефть к 2030 году совпадут с оценками международных ведомств, то сформированный в ближайшие годы дополнительный задел по резервам очень быстро исчерпает себя (что наглядно Минфин России демонстрирует в своих стресс-тестах)", — полагает Сафина.

В этих условиях, по словам эксперта, Минфину важнее обеспечить достаточный объем ликвидных резервных активов в ФНБ для сохранения устойчивости государственных финансов. Именно поэтому в ближайшие три года властям важно не только формировать "подушку безопасности", но и усиленно поддерживать перспективные инвестиционные проекты, которые будут способствовать снижению "углеродного следа" России, отметила Сафина.

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